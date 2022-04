Tennis, Sinner si arrende contro Zverev dopo una maratona di oltre tre ore. In semifinale a Montecarlo ci va il tedesco

15 aprile 2022 a

Jannik Sinner si arrende ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo dopo 3 ore e 7 minuti. La maratona di oggi, venerdì 15 aprile, viene portata a casa da Alexander Zverev, nella sua miglior versione dell'anno. L'azzurro ha giocato alla pari contro il numero 3 della classifica Atp, uscendo sconfitto per 7-5, 3-6, 6-7.

La corsa del numero 12 del mondo, il 9 del seeding, sui campi in terra rossa di Montecarlo si è quindi conclusa dopo una vera e propria maratona. Nel terzo match della giornata sul Court Ranieri III, il giocatore di Sesto Pusteria ha giocato per lunghi tratti alla pari col 24enne di Amburgo. Sotto gli occhi di Nicola Pietrangeli, sempre presente a Monte Carlo, Sinner ha messo in scena comunque un grande tennis, dimostrando di aver superato i problemi accusati ieri per via di alcune vesciche al piede destro e soprattutto di poter competere con un top 3 internazionale anche sul rosso. Un rimpianto, se così si può dire, Sinner lo può anche avere, visto che nel tiebreak decisivo è stato a un punto dal poter servire per il match, non sfruttando però l'errore di Zverev sulla prima battuta e la prateria lasciata dal tedesco nel momento dell'affondo.

Dall’altra parte del campo, Sascha Zverev, pur con qualche alto e basso e con delle problematiche alla muscolatura della gamba destra, per le quali ha chiesto l’intervento del fisioterapista nel corso del secondo set, ha lottato come in poche altre occasioni, soprattutto sulla terra battuta. Il tedesco nella sfida di domani, che vale l’accesso alla finale, affronterà il vincente del match fra l’argentino Diego Schwartzman e il greco Stefanos Tsitsipas (campione uscente nel Principato di Monaco). A livello di Masters 1000 Sinner ha raggiunto in carriera la finale in una occasione, lo scorso anno, sul cemento di Miami, quando si è arreso di fronte al polacco Hubert Hurkacz. Il ventenne della Val Pusteria, poi, ha vinto, fin qui, un Atp 500 e quattro tornei 250, ma sempre su campi in cemento.

