Motori, Lorenzo Pegoraro al campionato italiano GT 2022 con la Lamborghini Huracan

15 aprile 2022 a

a

a

Lorenzo Pegoraro riconfermato dalla Lamborghini per competere - con una Huracan ST EVO - al campionato italiano Gran Turismo Sprint, massima serie tricolore di velocità su pista, che inizierà il 23 aprile 2022 nel circuito di Monza. Un'occasione che il pilotata originario di Terni, 31 anni compiuti a gennaio, si è procurata anche grazie alle due vittorie più il terzo assoluto nella classe GT nello scorso anno, stagione in cui ha lottato per il titolo sino all'ultimo metro.

Leclerc vince il gran premio dell'Australia, disastro Verstappen





Come di consueto, ci sarà la completa copertura televisiva con la diretta delle gare sia con Acisport TV che con Rai Sport e Sportitalia e le dirette streaming.

Video su questo argomento Mick Schumacher, l'incidente al Gp d'Arabia: con la sua Haas dritto contro il muro | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.