Freddy Rincon è morto dopo tre giorni in terapia intensiva. Decesso causato da un incidente stradale

Freddy Rincon, ex calciatore di Napoli e Real Madrid, è morto in Colombia. Era ricoverato in terapia intensiva da tre giorni dopo essere stato vittima di un grave incidente stradale a Calì. La notizia è stata pubblicata dalle testate locali. Rincon, aveva collezionato 28 presenze con la maglia del Napoli nella stagione 1994-1995 mettendo a segno sette reti. Per anni è stato anche un vero e proprio pilastro della nazionale colombiana. Il Napoli con una nota prime profondo dolore per la morte di Rincon e "si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95".

