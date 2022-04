Sir-Modena 1-3, Perugia ko nei play off: barruffa alla fine

Foto: Testa

Leal protagonista negativo al termine di gara 1 semifinale scudetto

13 aprile 2022 a

La Sir si è fermata sul più bello? L’interrogativo sorge spontaneo. Dopo la cocente eliminazione contro Trento in Champions League, Perugia si fa sorprendere da Modena (1-3) in gara 1 di semifinale scudetto. Una sconfitta pesante. Giusta. Che toglie il vantaggio del fattore campo ai bianconeri. Non certo un dettaglio secondario. Chi si aspettava una reazione dei Block Devils dopo la delusione europea, si sbagliava. La Leo Shoes - almeno per una sera - si mostra superiore. Più fresca. Di testa. E forse anche di gambe rispetto ad una squadra improvvisamente vulnerabile e che a Pasqua ed a campi invertiti non potrà sbagliare. Altrimenti la stagione diventerebbe maledettamente in salita. Il trio Ngapeth-Leal-Nimir ben guidati da Bruno, ispira i canarini. Leon - e non solo lui - gioca un’altra gara lontana dai suoi standard d’eccellenza. Baruffa a partita finita con Leal che sembra dare un calcio a Travica. Episodio riprovevole.

