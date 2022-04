Volley A1 femminile, dopo l'arrivo di coach Bertini ecco il rinnovo di Guerra

Foto: Lollini

Primi movimenti importanti in casa Perugia

Dopo la nuova guida tecnica la Bartoccini-Fortinfissi Perugia guarda alla prossima stagione pensando alle conferme, la prima è sicuramente importante in quanto Anastasia Guerra si è dimostrata la miglior realizzatrice del gruppo nella stagione appena conclusa, al suo attivo ben 348 punti in 26 gare disputate, ovvero una media di 4,24 punti ogni set. Dunque una conferma di assoluto pregio per l'impianto tattico che andrà a disegnare coach Bertini.

Così Anastasia Guerra sulla sua seconda stagione in maglietta nera. "Ho deciso di rimanere a Perugia un altro anno per un mix di sensazioni, sicuramente i rapporti umani che si sono creati nel corso dell’anno scorso hanno voluto dire molto per me, ho voglia di riscattarmi dopo una stagione che non è proprio andata come volevamo, credo molto in questo club e ci siamo voluti dare una seconda possibilità, sono certa che insieme avremo modo di toglierci delle soddisfazioni". - Le prospettive e le impressioni per la prossima stagione. - "Sicuramente il progetto ha delle basi solide, la dirigenza si sta muovendo per cercare di costruire una squadra il più competitiva possibile, da quelle che sono le indiscrezioni di mercato stanno circolando voci interessanti, quindi incrocio le dita e mi fido del club. L’anno prossimo credo che sarà un campionato con un livello ancora più alto, è un trend che da cinque anni a questa parte si sta consolidando e siamo arrivati ad un livello notevole, questo mi rende molto contenta perché è una cosa che ti da stimoli sempre nuovi, questo ti permette di essere sempre in competizione e ti da la possibilità di crescere".

