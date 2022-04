MotoAmerica, Petrucci fa doppietta all'esordio: due vittorie nel debutto in Texas

11 aprile 2022 a

Doppietta all’esordio. Non poteva esserci debutto migliore per Danilo Petrucci nel MotoAmerica, con le due vittorie firmate sul tracciato di Austin, lo stesso della MotoGp, in Texas. “Sono felice per il fine settimana - ha ammesso il pilota ternano - non sapevo quale sarebbe stato il mio livello, conoscevo solo la pista ed è andata benissimo”. Insomma, un inizio trionfale per Petrucci nel MotoAmerica Superbike senza lasciar alcuna possibilità ai suoi avversari.

Strepitoso Danilo Petrucci: il ternano trionfa all'esordio in MotoAmerica

Con la Panigale V4R del team Warhorse Hsbk Racing Ducati New York Petrux appunto ha messo a segno una perentoria doppietta, riaffermando i suoi propositi ambiziosi per questa sua avventura al di là dell’Atlantico. Rispetto a Gara 1, in questa seconda manche l’eroe della Dakar 2022 ha preso coscienza della combattività dei suoi avversari nella lotta corpo a corpo. Ritrovatosi in testa già al termine del primo giro, tre tornate più tardi ha intrapreso un serratissimo confronto con il vicecampione in carica Mathew Scholtz (Westby Yamaha).

Una serie infinita di sorpassi e controsorpassi ha visto Petrucci avere la meglio. Il pilota ternano si è poi lanciato verso il secondo successo, amministrando il vantaggio alla fine. Il MotoAmerica tornerà in azione con tutte le classi in gara nel week end del 22-24 aprile a Road Atlanta. “Devo ringraziare il team perché avevamo avuto poche possibilità di girare e fare esperienza - ha aggiunto Petrucci -. Ora andiamo ad Atlanta, una pista completamente nuova per me”.



