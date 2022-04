Crotone-Ternana 1-2, rimonta rossoverde firmata Partipilo e Defendi

Foto: lapresse

Calabresi in vantaggio per primi poi si scatenano le Fere

10 aprile 2022 a

Torna al successo la Ternana dopo l'impasse casalingo con il Lecce di martedì scorso. Da Crotone arrivano tre punti in rimonta dopo il vantaggio dei locali. Palumbo scheggia la traversa al 4’, il Crotone passa due minuti dopo con Golemic in mischia ma la Ternana trova il pareggio al 28’ con Partipilo che raccoglie l’invito di Palumbo. Nella ripresa è ancora Palumbo a ispirare, stavolta per il neo entrato Defendi che al 32’ firma la rete della vittoria. Finisce 2-1 per le Fere. Così in campo all'inizio. TERNANA (3-5-2): Krapikas; Bogdan, Sorensen, Celli; Furlan, Koutsoupias, Proietti, Palumbo, Martella; Partipilo, Donnarumma. All. Lucarelli.

