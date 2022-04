Formula 1, Leclerc vince il gran premio dell'Australia. Fuori Verstappen e Sainz

10 aprile 2022 a

Charles Leclerc vince il gran premio dell'Australia. Il monegasco della Ferrari, leader del mondiale e al secondo trionfo stagionale in tre gare, ha preceduto sul traguardo il messicano Sergio Perez della Red Bull e il britannico della Mercedes, George Russell. Gp disastroso per il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, fuori per un problema, così come l'altra Ferrari di Carlos Sainz, ritiratosi dopo un paio di giri per essere finito sulla ghiaia.

F1: al Gp di Australia si ferma Verstappen, secondo ritiro stagionale

