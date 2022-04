Gubbio-Pistoiese 2-2, Signorini e Redolfi riprendono i toscani

Foto: photostudio

Quando gli attaccanti vanno in bianco ci pensano i difensori a far gol. Signorini e Redolfi così pareggiano il doppio vantaggio della Pistoiese e regalano al Gubbio un punto d’oro (2-2) perché consente di mantenere il sesto posto rispetto all’Ancona in virtù degli scontri diretti e garantisce minimo il settimo posto finale che equivale a giocare in casa il primo match dei playoff. Contro i toscani, ad onor del vero, il Gubbio ha giocato ai suoi livelli solo il primo tempo. Nella ripresa è andato sotto di due gol ma ha trovato l’orgoglio e la grinta delle squadre di Vincenzo Torrente e nel finale grazie a Signorini e Redolfi è riuscito a pareggiare le reti di Vano e Suciu.

