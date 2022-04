Perugia, rinnova Alvini: avanti insieme fino al 2024

09 aprile 2022 a

Ora ufficiale anche se la notizia era nell'aria da un po'. Massimiliano Alvini ha prolungato il suo contratto con il Perugia e resterà in biancorosso fino al 2024. Lo comunica in una nota la società di Pian di Massiano alla vigilia della gara con il Pisa in programma domenica al Curi. Un match importante per la rincorsa alla zona play offa che ora il Perugia affronta con una certezza in più. Il tecnico di Fucecchio, molto apprezzato dalla piazza biancorossa, resta sulla panchina del Grifo per altre due stagioni.

