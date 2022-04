Formula 1, l'orario della gara dell'Australia. Leclerc parte in pole position davanti a Verstappen

Gabriele Burini 09 aprile 2022 a

E' un super Cherles Leclerc quello che scende dalla macchina dopo le qualifiche del gran premio d'Australia in Formula 1. Il monegasco della Ferrari si prende una super pole position e domani, nella gara che prenderà il via alle ore 07 della mattina italiana, scatterà davanti a tutti. Secondo Verstappen, terzo Perez, nono uno sfortunato Carlos Sainz.

Leclerc è andato a piazzare la sua rossa numero 16 davanti a tutti con il tempo di 1'17'868. Dietro di lui, il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, attardato di 286 millesimi, e Sergio Perez, con un ritardo di 0,372. Quarto crono per Lando Norris davanti a Lewis Hamilton. Nono crono per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, vittima di una bandiera rossa a pochi secondi dalla conclusione del primo giro lanciato che gli avrebbe consentito come minimo la quarta posizione. Nel suo secondo tentativo, lo spagnolo è incappato in un errore che non gli ha consentito di mettere la sua macchina con il numero 55 nella top 4, dopo un venerdì perfetto. "E' stato un bel giro, qui ho sempre sofferto in passato ma in questo weekend abbiamo lavorato tanto. La pista è bella da guidare. Le Red Bull sono molto veloci ma siamo rimasti sorpresi dal nostro passo in qualifica", ha detto Leclerc. Per il monegasco è la seconda pole stagionale in tre gare. Era da 15 anni che la Ferrari non conquistava la pole nel Gp di Australia, l'ultima volta ci riuscì Kimi Raikkonen.

La gara di domani, domenica 10 aprile, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Now e Sky Go alle ore 7, mentre Tv8 la trasmetterà in replica alle ore 15,15.

