Calcio, LaLiga trasmette la prima partita su TikTok: venerdì 15 aprile Real Sociedad-Betis Siviglia in diretta sul social

Benvenuti nel futuro, che, però, è già presente: se i giovani si allontanano dal calcio, il calcio si avvicina ai giovani. LaLiga, la massima serie del campionato spagnolo, trasmetterà infatti per la prima volta una partita su TikTok. Quella che fino a pochi mesi fa poteva sembrare una pazzia, adesso è realtà. L'incontro tra Real Sociedad e Betis Siviglia, che si disputerà venerdì 15 aprile alle 21, sarà il primo della storia a finire in diretta sul social cinese.

Come si legge in una nota de La Liga, la parità verrà trasmessa "sul canale ufficiale" di Gol su "TikTok (@goltelevision). L'iniziativa è stata resa possibile grazie a un accordo tra Mediapro, LaLiga e TikTok". "Mediapro produrrà la prima partita di calcio in Spagna in formato verticale, e LaLiga diventa il primo grande campionato europeo a offrire un incontro in questo formato tramite la piattaforma video. Il match, che si disputerà venerdì 15 aprile alle 21, valevole per la 32esima giornata, sarà commentato da Nacho Hernáez (@nachohernaez) e Carla Gabián (@carlagabian), due creatori di contenuti riferiti al calcio su TikTok". La diretta partirà alle ore 20,30 con il riscaldamento delle squadre e la presentazione del match. I tifosi potranno interagire con i due commentatori o partecipare alla trasmissione tramite la chat in diretta.

Nelle ultime settimane, in Italia, dopo che la Nazionale non si è qualificata per la seconda volta consecutiva ai Mondiali, in molti hanno raccontato del disamoramento dei più giovani. Ecco, in Spagna, dove i 2004 già giocano titolari nelle grandi squadre e in Nazionale - vedi Gavi, centrocampista del Barcellona, che ha esordito con la selezione guidata da Luis Enrique proprio contro l'Italia - hanno provato ad anticipare i tempi e a guardare al futuro. Un futuro, che però, è già presente.

