Foligno, ancora un cambio in panchina: via Cirone dopo solo tre giorni. Torna Marmorini

08 aprile 2022 a

a

a

Ancora un cambio in panchina a Foligno, in serie D. E’ durata soltanto tre giorni la permanenza di Giuseppe Cirone da tecnico del Foligno.

Rosi, il fumettista capitano della Clitunno: "Il mio pallone a vignette"

Il tempo di dirigere tre allenamenti, martedì, mercoledì e giovedì scorso, poi nella mattinata di venerdì 8 aprile la società del Foligno Calcio ha deciso di affidare la squadra a Simone Marmorini in vista della gara di domenica prossima con lo Scandicci.

Brunori è nella storia del Palermo: sempre in gol nelle ultime 7 partite

Il tecnico toscano ha accettato subito la sfida considerando che al pari di Monaco è quello che conosce meglio di tutti la squadra ed i tasti che bisogna toccare per cercare di uscire da questa situazione di classifica, molto difficile, considerando che i falchetti sono in piena zona play out.

Brunori meglio di Lewandowski: 16 gol nel 2022, nessuno come l'attaccante umbro in Europa | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.