Formula 1, dove si vede il Gp dell'Australia: diretta su Sky o Tv8? Gli orari di prove libere, qualifiche e gara. Sveglia di mattino presto, la Ferrari tra le favorite

Terzo appuntamento della stagione con la Formula 1, che questo weekend - da domani venerdì 8 aprile a domenica 10 - sarà in scena a Melbourne, per il Gran Premio dell'Australia. Il fuso orario non favorisce gli appassionati italiani, visto che la gara partirà alle ore 7: chi vorrà ammirare ancora una volta le gesta della Ferrari - quest'anno tornata competitiva, almeno nelle prime due uscite - dovrà puntare la sveglia all'alba per non perdersi nemmeno una tornata.

Il weekend partirà però domani, venerdì 8, con la conferenza stampa dei piloti in programma alle ore 01,30. Alle 5, invece, i piloti saliranno nelle loro monoposto per la prima sessione di libere, utile per avere delle prime informazioni sul tracciato, che ricordiamo quest'anno è cambiato, così come sono cambiate le monoposto. Alle ore 8, invece, appuntamento con la seconda sessione di libere, che darà dei primi segnali sia per quanto riguarda le simulazioni di qualifica che per quelle del passo gara. Sabato, invece, la terza sessione di libere è programmata per le 5, mentre le qualifiche saranno alle 8. Infine, domenica, la gara avrà inizio alle 7.

Tutto il weekend saràtrasmesso in diretta su Sky Sport, che ha l'esclusiva di tutti i gran premi. Gli eventi saranno visibili anche sulle piattaforme streaming Now e Sky Go. Tv8, invece, manderà l'evento in differita: le qualifiche e la gara si potranno vedere in chiaro, rispettivamente, alle 15,30 di sabato e alle 15,15 di domenica. Sarà una tre giorni tutta da vivere, con la Ferrari chiamata a confermare quanto di buono fatto fin qui, visto che i due alfieri del Cavallino rampante sono primo e secondo - Leclerc e Sainz - nella classifica generale.

