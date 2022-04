La Ternana perde Salzano, stagione finita

Foto: Principi

Il centrocampista napoletano deve alzare bandiera bianca per via di un'ernia

07 aprile 2022 a

Stagione terminata con largo anticipo per Salzano (piccola ernia inguinale). Il centrocampista napoletano della Ternana potrebbe finire sotto i ferri oppure potrebbe sottoporsi a terapia conservativa (nessuna comunicazione ufficiale in merito). In ogni caso si aggiunge nell’elenco degli infortunati di lungo corso a Falletti (impegnato nella riabilitazione dopo la lesione del crociato anteriore del ginocchio accusata a metà febbraio contro il Monza, con successivo intervento chirurgico subìto a “Villa Stuart”). Ieri mattina per i rossoverdi ripresa della preparazione in vista della gara di domenica a Crotone. Defaticante per gli elementi scesi in campo contro il Lecce, esercizi atletici e partitelle per gli altri. Oltre ai sovra-citati Falletti e Salzano fermo anche Iannarilli (bloccato dal Covid). Lavoro differenziato per Agazzi e Capuano (problemi muscolari). Oggi pomeriggio nuovo allenamento all’antistadio.

