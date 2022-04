Lutto nel mondo del calcio, è morto Emiliano Mascetti. Bandiera del Verona e direttore sportivo dello scudetto

07 aprile 2022 a

a

a

Lutto nel mondo del calcio e dolore in particolare a Verona. La società, la città e la tifoseria piangono Emiliano Mascetti storico giocatore dell'Hellas e direttore sportivo della squadra che nel 1985 regalò alla città il suo primo e fino a ora unico scudetto sotto la guida in panchina di Osvaldo Bagnoli. "Il presidente Setti e tutto l’Hellas Verona piangono la scomparsa della Leggenda gialloblù Emiliano Ciccio Mascetti, dapprima bandiera sul campo e poi direttore sportivo dello scudetto", si legge in una nota diffusa dal club. "Un abbraccio colmo di affetto e commozione al figlio Matteo e a tutta la famiglia", prosegue l'Hellas.

E' morto Maurizio Zamparini, ex patron di Palermo e Venezia

Classe 1943, Mascetti era nato a Como e da calciatore era stato protagonista di un'ottima carriera. Prima la squadra della sua città, poi il Pisa e nel 1967 il Verona con cui centrò subito la promozione in Serie A. Rimase all'Hellas fino al 1980, a parte due stagioni al Torino. In maglia gialloblu 330 presenze (secondo di sempre dietro a Luigi Bernardi) e 46 gol realizzati, di cui 35 messi a segno in massima serie. E' stato capitano e simbolo in campo del Verona per diversi anni. Poi le grandi soddisfazioni da dirigente, con lo scudetto del campionato 1984-85. Ancora: qualificazioni alle coppe europee, due finali di Coppa Italia e l'ingaggio di fior di campioni. Ha lavorato anche con la Roma e l'Atalanta, ma il suo cuore è rimasto sempre gialloblù.

Frosio, il Comune: "Gli spogliatoi dello stadio Curi intitolati al capitano"

Emiliano Mascetti è deceduto nella serata di mercoledì 6 aprile. Aveva 79 anni, appena compiuti. Profondo dolore a Verona, dove oltre a essere amato per i successi da calciatore e dirigente, era molto stimato per il suo modo di vivere il calcio, sempre con garbo e professionalità. L'ex direttore dello storico scudetto dell'Hellas, lascia nel dolore la moglie Emanuela e i suoi due figli, Matteo e Matilde.

Calcio: Belgio in lutto per la scomparsa di Van Damme, lottava da 5 anni contro la leucemia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.