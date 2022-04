Foligno, esonerato Monaco, panchina a Cirone

Foto: Cardinali

Ancora un cambio sulla panchina dei falchetti impegnati a centrare la salvezza

La sconfitta di Livorno contro la Pro ultima in classifica costa il posto a mister Monaco. Lo ha deciso la società del Foligno in queste ore. Al posto di Monaco la panchina dei falchetti impegnati a centrare la salvezza nel campionato di serie D girone E è stata affidata a Giuseppe Cirone con esperienza nelle giovanili del Potenza. Per Monaco è il secondo esonero della stagione. Marmorini, ex Sinalunghese aveva preso il suo posto la prima volta, ora tocca invece a Cirone condurre alla permanenza nel massimo campionato dilettantesco del Foligno.

