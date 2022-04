Brunori meglio di Lewandowski e Benzema: 16 gol nel 2022, nessuno come l'attaccante umbro

Nicola Uras 04 aprile 2022 a

Robert Lewandowski? Karim Benzema? No, il miglior cannoniere dei campionati europei è Mattia Brunori. Si proprio il ragazzo di Palazzo d'Assisi, nato in Brasile a Macaè, sta scrivendo una bella pagina per il calcio umbro: con la doppietta siglata ieri nessuno come lui (16 gol) nel 2022, neanche i fuoriclasse di Bayern e Real.

Gol che in campionato diventano 23 consacrandolo - per ora - capocannoniere di tutte le serie professionistiche del calcio italiano. Una stagione magica quella che sta vivendo l'ex attaccante del Foligno con la maglia del Palermo nel girone C di Serie C. Gol a raffica e collezione di record (tra cui quello di essere andato a segno per sette gare di fila, meglio di del turco Sukru Gulesin in rosanero negli anni del Dopoguerra).

Non è stato facile per l'attaccante umbro arrivare a togliersi queste soddisfazioni e vivere una stagione all'altezza del suo talento. Da sempre considerato un predestinato, il primo a credere nelle capacità di Matteo fu Giovanni Pagliari: stagione 2010/2011, il tecnico marchigiano a 17 anni lo buttò nella mischia del derby tra Foligno e Ternana che valeva la permanenza in Prima divisione e proprio dal piede di Brunorì partì l'azione che portò al gol della salvezza. Poi l'avventura con la Reggina, ancora il Foligno, la Reggiana e la Pro Patria, un'esplosione di volta in volta rinviata. Quindi il passo indietro tra i dilettanti in Umbria (Petrignano e Villabiagio, 63 gol in tre stagioni) che gli vale però il ritorno nei professionisti con il Parma che lo manda prima all'Arezzo (13 reti), quindi al Pescara e poi il passaggio alla Juve U23 (contratto sino al 2024). L'avventura con l'Entella e ora il Palermo per quella che potrebbe essere, a 27 anni, la definitiva consacrazione.

