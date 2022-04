Cisterna-Sir 0-3, Perugia vola in semifinale play off scudetto

Foto: Benda

Stavolta nessuna sorpresa, i Block Devils rispettano in pieno il pronostico

03 aprile 2022

Stavolta nessuna sorpresa. In gara 1 la Sir aveva faticato più del previsto rischiando il tie brak prima di vincere 3-1 contro Cisterna largamente rimaneggiata. In terra laziale, invece, è filato tutto liscio e Perugia l'ha spuntata in gara 2 per 3-0 da par suo. Ora la squadra di Grbic vola in semifinale dove attende di conoscere l'avversario (Milano e Modena stanno giocando il tie break di gara 2) e domenica prossima si godrà un meritato turno di riposo. A Cisterna i Block Devils si sono imposti 25-23, 25-20 e 25-20 palesando una evidente superiorità. I bianconeri torneranno in campo giovedì sera a Trento per la gara di ritorno di Champions League dopo la sconfitta 3-2 di Perugia. In palio la finalissima di Lubiana.

