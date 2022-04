Giro delle Fiandre, vince Van der Poel: il video della volata, la rimonta degli inseguitori e Pogacar beffato

03 aprile 2022 a

Con una volata sontuosa Mathieu Van der Poel (Alpecin) si aggiudica il Giro delle Fiandre 2022, il secondo nella sua carriera dopo il successo del 2020 (lo scorso anno era arrivato secondo). Lo fa con un epilogo batticuore perché l'olandese dopo essersi sganciato con lo sloveno Tadej Pogacar (Uae) a -18 chilometri dall'arrivo sul penultimo muro della giornata, l'Oude Kwaremont, quasi si ritrova sur place negli ultimi metri facendo rinvenire i compagni della fuga che ha deciso questa edizione della storica corsa monumento belga. Insomma l'olandese nipote del mitico Poulidor ha rischiato di perdere il Fiandre per poterlo vincere in una domenica - oggi 3 aprile 2022 - in cui Pogacar ha fatto fuoco e fiamme sui muri dimostrandosi fortissimo anche sul pavè. Sul podio con Van der Poel ci salgono Dylan Van Baarle (Ineos) e Valentin Madouas (Groupama). Quarto posto per Pogacar che si è lamentato per un cambio di direzione, allo sprint, di Van Baarle.

