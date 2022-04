Perugia, Olivieri non basta: a Crotone è soltanto parità. Play off lontani 4 punti

03 aprile 2022 a

Non è bastato al Perugia un lampo nel primo tempo di Olivieri. A Crotone infatti è finita 1-1, un punto che serve a poco al Grifo in ottica play off e allo stesso Crotone per quanto riguarda la lotta salvezza.

Il centravanti ha realizzato il momentaneo vantaggio nel primo tempo (nella foto). Poi però nella ripresa un rigore di Maric ha riportato in parità i calabresi.

Con questo pareggio il Perugia è lontano 4 punti dalla zona play off, con l'ottavo posto occupato attualmente dal Frosinone a quota 51. Prossimo turno i biancorossi di Alvini andranno a far visita al Cittadella.

