MotoGp, dove si vede la gara dell'Argentina: diretta tv su Sky o Tv 8? L'orario della partenza e i favoriti

Torna in pista la MotoGp per il terzo appuntamento della stagione. Domani, domenica 3 aprile, alle ore 20 italiane a Termas de Rio Hondo va in scena il gran premio dell'Argentina. Una tappa che mancava da tre anni, visto che nel 2020 e nel 2021 non si era corso in Argentina a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Così, per vedere l'ultimo campione nella terra nativa di Maradona bisogna tornare al 2019, quando si impose lo spagnolo Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo, però, quest'anno non ci sarà a causa di un infortunio alla vista.

Marc Marquez costretto a saltare il Gp di Argentina

In pole position c'è l'Aprilia di Aleix Espargaró: il pilota spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica con 1'37"688. Alle sue spalle in prima fila le due Ducati Pramac dell'altro spagnolo Jorge Martin, staccato di 0.151 centesimi, e dell'italiano Luca Marini, a 0.431. In seconda fila Pol Espargaro su Honda, quarto a 0.477, seguito da Maverick Vinales, quinto sull'altra Aprilia a 0.508. Sesto Fabio Quartararo su Yamaha, a 0.5913. Delusione per gli altri piloti italiani, con Francesco Bagnaia su Ducati, Enea Bastianini su Ducati del Team Gresini e Franco Morbidelli su Yamaha, tutti fuori dalla top ten e costretti a una gara in salita.

Aleix Espargaró partirà dalla pole in Argentina. Terzo Marini

Ma dove si potrà vedere la gara? L'evento, in diretta alle ore 20 italiane, sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport e sulle piattaforme streaming Now e Sky Go. Tv8 invece trasmetterà la gara in differita, in chiaro, alle 21,50.

Giacomo Agostini riceve la Patente da Matto

