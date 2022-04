Casalmaggiore-Bartoccini 2-3, Perugia resta in serie A1

Vittoria al tie break a Cremona, la Fortinfissi è salva

02 aprile 2022 a

a

a

Missione compiuta. La Bartoccini Fortinfissi Perugia conquista la salvezza e anche nella prossima stagione giocherà nella Serie A femminile. A Cremona, contro Casalmaggiore, è finita 3-2 per Perugia. Ma le buone notizie erano già arrivate soprattutto dagli altri palazzetti, con la netta sconfitta di Trentino in casa contro la corazzata Monza (3-0), e il fatto che Roma non sia riuscita a conquistare tre punti (vittoria 3-2) su una Vallefoglia già ampiamente al sicuro. E così ancora prima della conclusione del match del PalaRadi, le ragazze di Cristofani erano già certe di aver conquistato l’obiettivo stagionale.

Sir volley, Perugia vince gara 1 play off con Cisterna: 3-1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.