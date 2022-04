MotoGp, qualifiche: in Argentina la pole position è di Espargaró. Terzo Marini

02 aprile 2022 a

a

a

E' di Aleix Espargaró su Aprilia la pole position nel Gran Premio di Argentina di MotoGp, che si correrà domani, domenica 3 aprile, alle ore 20 italiane. Lo spagnolo ha preceduto Jorge Martin e Luca Marini, primo italiano in griglia.

Motomondiale: Bastianini, 'in Argentina il mio obiettivo è arrivare tra i primi 5'

Male, ancora una volta, Francesco Pecco Bagnaia, che non si è nemmeno qualificato per la Q2. Il pilota della Ducati, vicecampione del mondo in carica, partirà dalla 14esima casella dello schieramento di partenza.

Marc Marquez costretto a saltare il Gp di Argentina

Ricordiamo che la classifica generale è guidata, dopo due gare, da Enea Bastianini della Gresini Racing, motorizzata Ducati, con 30 punti. Seguono Binder, il campione del mondo Quartararo e Oliveira. Morbidelli è decimo con 14 punti, Marini è quindicesimo con 5 punti, Dovizioso ha 2 punti, Bagnaia uno solo, mentre Di Giannantonio e Bezzecchi sono ancora a fermi a quota zero e proveranno a smuovere la loro classifica già domani.

Motomondiale: Gp Commission, abbassatore anteriore vietato dal 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.