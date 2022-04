Cittadella-Ternana 1-2, la doppietta di Donnarumma vale tre punti

Foto: Lapresse

Inutile il momentaneo pareggio dei locali con Tavernelli

02 aprile 2022 a

a

a

Vittoria al fotofinish per la Ternana che passa 2-1 al Tombolato di Cittadella e prova così ad alimentare il sogno play off. Decide una straordinaria doppietta di Donnarumma dopo che i veneti avevano raggiunto il pareggio al 90'. Il Cittadella continua così il periodo negativo (non vince da sei giornate), mentre le Fere nel girone di ritorno stanno collezionando risultati importanti.

Ternana, Koutsoupias convocato con l'Under 21 della Grecia

Lucarelli parte con la conferma del 3-5-2 che ha dato buone soddisfazioni prima della sosta. Iannarilli tra i pali protetto dalla cerniera Bogdan, Sorensen e Boben. Proietti in regia supportato da Palumbo e Agazzi, Furlan e Martella sugli esterni. Davanti Partipilo e Donnarumma. E proprio il bombe delle Fere trova la rete del vantaggio al 38' del primo tempo con un gran pallonetto stile Alessandria. Nella ripresa la Ternana va ancora in gol, sempre con Donnarumma al 3' ma la rete è annullata per fuorigioco. E nel finale ci scappa la beffa: il Cittadella raggiunge il pari grazie a una rete in mischia del giocatore umbro Tavernelli, entrato nel secondo tempo. Siamo al 90'. Ma la sorpresa è in agguato: al 3' di recupero la Ternana passa di nuovo in vantaggio grazie ancora a Donnarumma che raccoglie un cross di Partipilo. Finisce 2-1 per la squadra di Lucarelli.

Ternana-Fulham, accordo per mercato e settore giovanile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.