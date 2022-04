Perugia a Crotone, i dubbi di Alvini. Centrocampo senza Burrai? Davanti ballottaggio De Luca-Olivieri

02 aprile 2022 a

Domenica 3 aprile torna in campo il Perugia, di scena a Crotone alle 15,30. Per quanto riguarda la formazione, permane qualche dubbio sparso un po’ in tutte le zone del campo. Le certezze maggiori sono in difesa: davanti a Chichizola, con ogni probabilità ci saranno Sgarbi, Angella e Dell’Orco che con il passare dei giorni dà sempre più garanzie.

L’altra certezza è Falzerano esterno di destra. Per il resto, i ballottaggi sono aperti un po’ ovunque. Date le caratteristiche del Crotone, si potrebbe anche vedere un Grifo più di corsa e di sostanza che di qualità: e dunque con Segre, Santoro e Kouan in campo contemporaneamente. In questo caso, mancherebbe un vero costruttore di gioco, sia esso Burrai o Ghion.

Eventualità difficile ma comunque in cantiere. Sulla sinistra, testa a testa tra Lisi e Beghetto. In attacco, il grosso punto interrogativo è legato a chi affiancherà Matos: De Luca o Olivieri? Carretta sembra più defilato.

