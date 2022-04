Ternana, accolto il ricorso per Defendi: il capitano parte per Cittadella. Pettinari ancora in dubbio

01 aprile 2022 a

a

a

Vigilia di campionato per la Ternana, impegnata sabato 2 aprile a Cittadella. Per i 26 rossoverdi convocati volo charter venerdì 1 aprile tra gli aeroporti San Francesco di Perugia-Sant’Egidio e Canova di Treviso-Sant’Angelo e successivo spostamento in pullman verso Camposampiero, sede del ritiro pre-gara.

Ternana, Partipilo entra nel club dei centenari

Out Capuano (postumi della distorsione della caviglia subita contro il Pordenone), Falletti (riabilitazione dopo la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro subita il 21 febbraio), Diakité (attacco febbrile), Salzano e Capanni (reduce da un lungo stop e aggregato alla Primavera).

Fere, tris all'Alessandria e salvezza ipotecata

A disposizione Defendi, che grazie all’accoglimento del ricorso in sede di corte di appello vede annullata la terza ed ultima giornata di squalifica legata al rosso diretto rimediato il 12 marzo contro il Cosenza. Il capitano, tornato in gruppo giovedì dopo qualche problema fisico, appare destinato alla panchina mentre resta in forse Pettinari (postumi della contrattura al polpaccio che lo tormenta da una ventina di giorni).

Ternana, novità badge e parola d'ordine play off

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.