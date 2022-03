Turchia-Italia 2-3, gol e highlights: doppio Raspadori e Cristante, gli azzurri vincono l'amichevole tra delusi | Video

29 marzo 2022 a

L'Italia supera per 3-2 la Turchia nell'amichevole disputata a Konya tra deluse. Padroni di casa in vantaggio con Under al 4' su grave errore di Donnarumma. Poi arriva il pareggio di Cristante al 35' su assist di Biraghi e, quattro minuti dopo, Raspadori porta avanti gli azzurri. L'attaccante del Sassuolo sigla anche l'1-3 al 69', poi Durusun riapre il match all'83', su un altro errore di Donnarumma.

Nella gara tra Portogallo e Macedonia del Nord, valevole per i mondiali, a spuntarla sono stati i padroni di casa, che si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e volano in Qatar.

IL TABELLINO DI TURCHIA-ITALIA

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Kabak (9' Ayhan), Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz (62' Ozcan), Calhanoglu, Yilmaz (63' Kutlu); Under, Kerem (63' Dursun); Unal. A disp: Erkin, Celik, Sinik, Kokcu, Antalyali, Bozok, Cakir, Bolat. All.: Kuntz.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini (75' Bastoni), Biraghi; Tonali, Cristante (75' Locatelli), Pessina (75' Sensi); Zaniolo (46' Zaccagni), Scamacca (88' Belotti), Raspadori (89' Bonucci). A disp.: Bonucci, Emerson, Barella, Pellegrini, Pedro, Belotti, Sirigu, Gollini. All.: Mancini

Arbitro: Jorgji (Albania)

Reti: 4' Under, 34' Cristante, 38' Raspadori, 69' Raspadori, 83' Dursun

