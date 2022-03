Tennis, Berrettini operato alla mano. Cosa ha fatto e quando torna l'azzurro?

29 marzo 2022 a

Una notizia negativa per il tennis italiano: Matteo Berrettini, che aveva dato forfait al Masters 1000 di Miami per un infortunio alla mano, si è operato nella giornata odierna per risolvere il problema. "Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero - ha scritto il numero 6 del ranking Atp sul suo profilo Instagram - Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto".

Vedremo quindi come andrà avanti la stagione del numero uno azzurro. Il prossimo Masters 1000 in programma è quello di Montecarlo, il primo su terra rossa. Difficile, probabilmente impossibile, vedere l'azzurro in campo dal 10 al 17 aprile. Più possibilità, invece, per il torneo di Madrid, dal primo all'8 maggio, ma Berrettini avrà segnato di rosso la data del 9 maggio, giorno d'inizio degli Internazionali d'Italia. L'obiettivo, comunque, sarà quello di partecipare al Roland Garros, il secondo Slam stagionale, in scena dal 22 maggio al 5 giugno.

