Ternana-Fulham, accordo per mercato e settore giovanile

Siglata a Londra la partnership tra il club inglese e i rossoverdi

28 marzo 2022 a

a

a

La Ternana annuncia l’avvio di una partnership con il Fulham F.C. destinata a coinvolgere, a 360°, le prime squadre, i settori giovanili e le aree scouting. L’accordo con la società inglese, attualmente prima in classifica nella Football League Championship, l’equivalente della Serie B italiana, è stato siglato a Londra dal responsabile dello sviluppo, Huw Jennings e, per la società rossoverde, dal direttore sportivo Luca Leone.

Ternana, Partipilo entra nel club dei centenari

Il club londinese, il primo ad essere stato fondato nella capitale inglese, è da sempre attento alle tematiche sociali ed alla crescita dei propri tesserati sul piano umano e culturale. Sono dunque molte e significative le analogie con la Ternana Calcio, anch’essa, per volere del presidente Stefano Bandecchi e in quanto asset dell’Università “Niccolò Cusano“, molto sensibile al “sociale” e alla valorizzazione umana e culturale di chi ne indossa i colori. Sulla base di questo comune patrimonio ideologico Ternana e Fulham F.C. intendono collaborare fattivamente per crescere insieme, dentro e fuori dai campi di calcio.

Fere, tris all'Alessandria e salvezza ipotecata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.