Sir volley, il presidente dà i voti: "Mengozzi determinante"

Sirci dopo il 3-1 a Cisterna: "Abbiamo rischiato ma alla fine è andata bene"

“Abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Abbiamo rischiato ma alla fine è andata bene. E’ uscito ancora una volta fuori il carattere della squadra”. Il presidente della Sir Safety Perugia, Gino Sirci, analizza il sofferto successo su Cisterna al termine di una partita più complessa del previsto. “Nel primo set abbiamo giocato alla grande. Forse sembrava fosse tutto facile e invece non è stato così. Cisterna via via si è sciolta. La battuta non è stata efficace come solitamente accade, stessa cosa dicasi per il muro. Per fortuna abbiamo reagito e concesso un solo gioco”.

Sir volley, Perugia vince gara 1 play off con Cisterna: 3-1

Il patron dei bianconeri aggiunge che “Perugia è stata meno continua del solito, in alcuni frangenti ci siamo rilassati. Credo sia stata una vittoria più di carattere che di qualità. Ma sono contento ugualmente. L’importante è vincere”. Sirci promuove Mengozzi definendo “determinante il suo ingresso. Mi è piaciuto molto Colaci, così come Giannelli. Impossibile poi non citare Leon che ha realizzato 27 punti”. Archiviato il match di campionato, la Sir è prossima ad incontrare Trento in semifinale di Champions League. “Sappiamo che ci aspetta una gara molto difficile contro una squadra forte. Dovremo tornare a fare il nostro gioco. Per noi è fondamentale vincere e convincere. Purtroppo la formula ci impone di giocare la prima partita in casa, ma saremo pronti anche al ritorno. Anche con Cisterna abbiamo dimostrato di esserci. Sempre. Sarà così anche mercoledì in una gara in cui servirà massima concentrazione”.

Sir volley, coach Soli: "Perugia è la squadra più forte al mondo"

