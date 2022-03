Formula1, il Gp d'Arabia a Verstappen dopo un duello emozionante con Leclerc. Terzo Sainz con l'altra Ferrari

27 marzo 2022 a

a

a

Max Verstappen (Red Bull) vince il Gp d'Arabia dopo uno spettacolare duello con Charles Leclerc, il monegasco della Ferrari lotta per la vittoria sino all'ultimo metro e si consola con il primo posto nella classifica del Mondiale piloti. Ma soprattutto lascia il circuito di Jeddah con una certezza: la Ferrari è competitiva e potrà lottare per il titolo, la vittoria in Barhain non è stata un caso. Perché la Rossa è veloce (Leclerc si è preso il punto per il giro più veloce in gara) e solida. L'altra Ferrari, quella guidata da Carlos Sainz jr, chiude infatti al terzo posto confermando la ritrovata competitività.

Leclerc vince il gp del Bahrain. Uno-due Ferrari, Sainz è secondo. Disastro Red Bull, out Verstappen e Perez

Al quarto posto il messicano Sergio Perez (Red Bull) che era partito a sorpresa dalla pole position. In top five anche George Russell con la Mercedes, a precedere l’Alpine di Esteban Ocon (sesto). Per Lewis Hamilton decimo posto. Spiccano anche i ritiri di Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) e quello di Yuki Tsunoda (AlphaTauri) prima del via. Quella di Max Verstappen è la vittoria numero 21 in carriera per l'olandese che così eguaglia Raikkonen al quindicesimo posto di tutti i tempi. Podio numero 15 invece per Leclerc.

"Mi sono divertito, queste sono battaglie combattute e dure ma sempre corrette. Certo avrei voluto vincere ma è stato estremamente difficile per me tenere dietro Max, specialmente sul rettilineo. Certo che gli ho fatto i complimenti per la vittoria: c’è rispetto, anche se sono deluso per come è andata" ha raccontato Leclerc al termine della gara. Prossimo appuntamento il 10 aprile con il Gp d'Australia. CLASSIFICA PILOTI 1) Leclerc 45 punti; 2) Sainz 33; 3) Verstappen 25; 4) Russell 22; 5) Hamilton 16.

Video su questo argomento Mick Schumacher, l'incidente al Gp d'Arabia: con la sua Haas dritto contro il muro | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.