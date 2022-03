Sir volley, Perugia vince gara 1 play off con Cisterna: 3-1

Foto: Benda

Ma la gara con i pontini è stata più difficile del previsto

27 marzo 2022 a

La Sir vince gara 1 play off con Cisterna. Ma il match con i pontini privi di Cavaccini e Dirlic si è rivelato più difficile del previsto. Perugia conquista agevolmente il primo set 25-15, ma cede a sorpresa 25-19 nel secondo. Nel terzo Perugia non parte benissimo ma poi si impone 25-17. Molto combattuto il quarto parziale con i Block Devils che passano ai vantaggi 26-24 per il 3-1 finale. Gli altri quarti di finale hanno visto le vittorie nette di Trento su Piacenza, di Modena su Milano e di Civitanova ai danni di Monza. Tutte e tre le sfide sono terminate 3-0.

