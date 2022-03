Gubbio, non basta il solito Spalluto: la Viterbese passa 2-1 al Barbetti

27 marzo 2022 a

Un gol del solito Spalluto non basta al Gubbio, che perde 2-1 in casa al Barbetti contro la Viterbese e fallisce l'aggancio (anche se con una partita in più) al sesto posto occupato attualmente dall'Ancona Matelica a quota 50 punti.

Primo tempo di marca rossoblù con il bomber di scuola Fiorentina capace di realizzare la rete del provvisorio vantaggio. Poi nella ripresa la reazione dei laziali è eccellente e porta alla rimonta. Al 21' è Mungo a firmare il gol del pareggio, mentre al 28' Calcagni firma il guizzo del 2-1. Non succede più nulla.

Il Gubbio resta saldamente in zona play off con 47 punti, +5 sulla Carrarese ottava ma fallisce appunto l'aggancio in classifica all'Ancona Matelica. I marchigiani lunedì 28 marzo saranno di scena in casa della capolista Modena, per poi sfidare domenica 3 aprile proprio la squadra di Torrente. Che avrà un solo risultato a disposizione per continuare a lottare per il sesto posto.

