Formula 1, dove si vede la gara dell'Arabia Saudita: diretta tv su Sky o Tv 8? L'orario della partenza e i favoriti

Torna in pista la Formula 1 per il secondo appuntamento della stagione. Oggi, domenica 27 marzo, alle 19 a Jeddah va in scena il gran premio dell'Arabia Saudita. Una pista affascinante e allo stesso tempo molto pericolosa, che si percorre a gas spalancato in quasi tutte le curve e che, di conseguenza, aumenta i rischi per i piloti. Lo sa bene Mick Schumacher, vittima di un incidente terribile durante le qualifiche. Il figlio d'arte fortunatamente sta bene ma oggi la Haas scenderà in pista solamente con un pilota, Kevin Magnussen.

Video su questo argomento Mick Schumacher, l'incidente al Gp d'Arabia: con la sua Haas dritto contro il muro | Video

In pole position c'è Sergio Perez su Red Bull. Il messicano è andato a prendersi la prima posizione per la prima volta in carriera con un giro monstre. Al secondo posto Charles Leclerc su Ferrari, davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. I due piloti del Cavallino rampante vorranno sicuramente bissare la doppietta di una settimana fa, quando il monegasco è arrivato primo e lo spagnolo secondo al gran premio del Baharain. Solo quarto il campione del mondo in carica, Max Verstappen, mentre è addirittura sedicesimo il sette volte iridato Lewis Hamilton, che non sta trovando feeling con una Mercedes rinnovata. Il suo compagno di squadra George Russell, però, è sesto, il che fa capire le difficoltà del pilota numero 44.

Prima pole position per Perez al Gp di Arabia Saudita

I semafori si spegnerano alle ore 19. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sulle piattaforme streaming Sky Go e Now. Il collegamento inizierà già a partire dalle 17,30 con Paddock Live, mentre Tv8 trasmetterà l'evento in differita alle ore 21,25, con pre gara a partire dalle 20.

F1, missili vicino Gp Arabia Saudita ma si corre

