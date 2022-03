Italia-Macedonia, gol e highlights: Trajkovski condanna gli azzurri. Niente mondiali | Video

24 marzo 2022 a

Niente mondiale per l'Italia. Dopo aver saltato Russia 2018, gli azzurri, campioni d'Europa in carica, non si qualificano nemmeno per Qatar 2022. La Macedonia vince grazie al gol di Trajkovski al 92esimo. Una partita dominata dagli azzurri, che però pagano ancora una volta l'assenza di un killer d'area di rigore. E così, all'ultimo istante, a gli ospiti passano in vantaggio e si giocheranno l'accesso al mondiale martedì contro il Portogallo.

Mancini schiera l'undici previsto alla vigilia: così davanti a Donnarumma ci sono Florenzi, Mancini, Bastoni ed Emerson. I tre di centrocampo sono quelli che hanno vinto l'Europeo, quindi Barella, Jorginho e Verratti. In attacco Berardi e Insigne supportano Immobile. L'Italia assalta l'area avversaria dal primo minuto, ma non sfonda. L'occasione più grande capita a Berardi, che però a porta praticamente sguarnita non riesce a battere l'estremo difensore macedone. Gli azzurri tirano 15 volte nel primo tempo, ma un'occasione ce l'ha anche la Macedonia: errore di Mancini che porta un giocatore a tu per tu con Donnarumma, ma Florenzi salva tutto in scivolata.

Nel secondo tempo il copione non cambia: gli azzurri si mettono all'interno della metà campo avversaria senza però riuscire a sbloccare il risultato. Mancini inserisce allora Raspadori, Pellegrini, Tonali, Chiellini e Joao Pedro per provare a cambiare l'inerzia del match, ma invano. Al 92esimo, Trajkovski beffa Donnarumma con un tiro dalla distanza.

