Perugia, summit tra Alvini e la dirigenza: ottimismo sul rinnovo ma ora tutto sui play off

25 marzo 2022 a

L’unione fa la forza. Anche a tavola. Giovedì 24 marzo, lo stato maggiore del Perugia composto dal presidente Santopadre (nella foto), dai dirigenti Comotto e Giannitti, e dall’allenatore Alvini, si è riunito a pranzo in un ristorante vicino allo stadio Curi.

Come già puntualizzato dal patron in una conferenza stampa qualche giorno fa, ci si è focalizzati soprattutto sulla ferrea volontà di dare il massimo in queste ultime giornate per raggiungere un obiettivo - la qualificazione ai play off - che potrebbe aprire a scenari ancora più prestigiosi.

Il Grifo ha i mezzi per crederci e per dimenticare in fretta i passi falsi con Spal e Como. Sul piatto c’è anche il rinnovo di Alvini che tra una portata e l’altra sarà sicuramente stato oggetto di discussione. In merito alla prosecuzione del rapporto filtra ottimismo.

