Ternana, Koutsoupias convocato con l'Under 21 della Grecia

Capiitan Defendi attende l'esito del ricorso sulla squalifica di tre turni

Per la Ternana seduta pomeridiana all’antistadio (attivazione in campo, esercitazioni col pallone e lavoro tecnico-tattico). Allenamento differenziato per 4 giocatori, ossia Capuano, Salzano, Pettinari e Defendi (fermo per squalifica contro Como e Alessandria, in caso di mancato accoglimento del ricorso sconterà il terzo e ultimo turno di stop disciplinare legato al rosso diretto rimediato contro il Cosenza nella trasferta di Cittadella in programma sabato 2 aprile, alla ripresa del campionato dopo la sosta).

Assenti Falletti (prosegue la riabilitazione a “Villa Stuart” dopo la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro subita lo scorso 21 febbraio ma dovrebbe tornare a Terni la prossima settimana) e Koutsoupias (è impegnato con l’Under 21 greca nelle qualificazioni agli Europei di categoria). Domani pomeriggio (ore 14.30) per Proietti e compagni nuovo allenamento all’antistadio.

