Italia, chi sono i convocati contro la Macedonia. Le scelte di Mancini: no a Zaniolo, Scamacca, Belotti e Zaccagni

24 marzo 2022 a

a

a

Fanno già discutere le scelte di Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, per la partita di questa sera contro la Macedonia. Il tecnico degli azzurri, infatti, ha diramato l'elenco dei 23 convocati che saranno disponibile nel primo match dei playoff: come riporta tuttomercatoweb.com, spiccano le assenze di Scamacca - autore di 13 gol in campionato - Zaniolo, Belotti e Zaccagni.

Alessandra De Stefano: "Basta inquadrare le cosce delle donne in tv"

Non ci sono nemmeno Gollini, Biraghi, Bonucci, Luiz Felipe, Sensi e Locatelli, negativizzatosi dal Covid e potenzialmente a disposizione per l'eventuale finale di martedì prossimo contro la vincente di Portogallo-Turchia.

Qualificazioni europee, Cesarini al top con l'Italia: la perugina della Lazio stupisce tutti in Under 17

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Tiziana Alla è la nuova bordocampista della nazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.