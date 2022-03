Tiziana Alla, chi è la bordocampista della nazionale: le prime telecronache in Rai, il mondiale femminile e il pregiudizio verso le donne

24 marzo 2022 a

Una delle novità annunciate da Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, nell'intervista di ieri, mercoledì 23 marzo, ai microfoni del Corriere della Sera, riguarda da vicino anche la nazionale di calcio, che questa sera, giovedì 24 marzo, sarà impegnata a Palermo nella semifinale playoff per l'accesso ai Mondiali in Qatar. Infatti, ci sarà un cambiamento per quanto riguarda il giornalista a bordocampo: come ha spiegato la De Stefano, ci sarà Tiziana Alla, già telecronista della nazionale femminile.

Romana, laureata in Scienze Politiche, Tiziana Alla lavora dieci anni nella carta stampata tra Il Messaggero, Bici sport e il Correre dello sport. Nel 2000 passa in Rai, entrando all'interno della redazione sportiva di Rai International. Una volta chiusa questa esperienza nel 2012, ecco l'ingresso a Rai Sport. In un'intervista a ilducato.it, aveva raccontato le sue prime telecronache: "Ho cominciato nella stagione 2006/07, quella della Juventus in serie B. Seguii molte partite dei bianconeri perché nel programma di Rai International, La giostra dei gol, veniva trasmessa la partita più importante, con collegamenti dagli altri campi in caso di gol, e naturalmente il match della giornata era quasi sempre quello della Juventus".

Agli ultimi Mondiali femminili, Tiziana Alla è stata la telecronista delle partite della nazionale italiana. "Bisogna studiare l’avversario di turno dell’Italia, di cui quasi sempre non sai nulla. Io non mi sono mai interessata di calcio femminile per cui per me è tutto nuovo: cerco di capire l’evoluzione del movimento nel Paese in questione e di concentrarmi sulle calciatrici più famose", aveva detto. Per lei, però, nel giornalismo sportivo c'è molto pregiudizio nei confronti delle donne. "Sono sempre cose che ti vengono dette alle spalle, anche perché dicendole apertamente si verrebbe puniti. Ma è un pregiudizio diffuso anche nel pubblico: a Rai International avevamo la possibilità di avere un contatto diretto con gli spettatori via mail e ricordo che molta gente si lamentava della voce femminile. La cosa che mi infastidisce è che non erano critiche di merito, dovute al fatto che avessi sbagliato qualcosa, ma solo basate su un preconcetto. Ancora adesso trovo critiche del genere sui social, sia riferite a me che in generale".

