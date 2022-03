Qualificazioni europee, Cesarini al top con l'Italia: per la perugina della Lazio tre gol in Under 17

Tommaso Ricci 24 marzo 2022 a

Erin Maria Patrizia Cesarini (nella foto al centro) miglior giocatrice della Nazionale femminile Under 17 nella seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria. E' questo il verdetto uscito dalle sfide del gruppo 7 della round élite giocata in Portogallo, girone che comprendeva anche Paesi Bassi (poi qualificatisi come primi), le padrone di casa del Portogallo e il Montenegro. La 16enne perugina, con la doppietta segnata martedì nell'11-0 al Montenegro, è salita a quota 3 gol in 3 partite (oltre a un palo colpito nella gara inaugurale, nel ko per 2-1 contro il Portogallo), la più prolifica tra le azzurre, dato ancor più sorprendente se si considera che l'ex Grifo Perugia ora in forza alla Lazio in serie A non è certo un attaccante, bensì un centrocampista di manovra.

Cesarini, l'umbra in azzurro che va a caccia dell'Europeo Under 17

L'ultima sfida, nonostante fosse ininfluente in ottica qualificazione alla fase finale dell'Europeo perché le ragazze del ct Nazzarena Grilli erano già fuori dai giochi in quanto terze classificate, rappresentava un passaggio chiave per il futuro della selezione: la vittoria infatti consente alle azzurrine di rimanere in Lega A, quella delle Nazionali più forti. E vittoria è stata, anche molto larga, con l’Italia che ha messo in mostra un bel gioco e delle individualità interessanti, prima fra tutte proprio Erin Maria Patrizia Cesarini. “Portogallo indimenticabile - dice Cesarini -. Sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto, ma anche convinta che la fase finale in Bosnia sarebbe stata nelle possibilità di questo gruppo affiatato, entusiasta e tecnicamente valido. Rimane la gioia personale per i tre gol e le prestazioni in generale, ma l'amaro in bocca si fa sentire. Allenarsi e giocare con questo gruppo e uno staff di così alto livello è sempre un onore e un piacere, fare ogni volta del mio meglio è il minimo che possa chiedere e anche il modo per divertirmi di più. Ho avuto modo di legare ancora di più con qualche compagna. Questo percorso all’Europeo durato mesi è stato bello, faticoso ed entusiasmante ma non nego che vorrei fosse solo l’inizio”.



CARRIERA Scuola calcio Colombella nel paesino dove viveva, dal 2014 al 2018 Erin ha giocato con la Vis Nuova Alba a San Martino in Campo, sempre insieme ai maschi. Solo dopo l’approdo al calcio femminile, con il passaggio all’U15 del Perugia. Da lì la scalata: U17 e poi Primavera fino all’esordio in B con la prima squadra, in parallelo al percorso al Centro federale territoriale. Gioca alla Lazio, a Roma frequenta il liceo scientifico Nomentano, dove è inserita nel progetto del Miur dedicato agli studenti-atleti.

