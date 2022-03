Giocatore espulso abbassa i pantaloncini e mostra il lato b agli spettatori: quattro turni di squalifica

24 marzo 2022 a

a

a

Tanto lavoro anche questa settimana per il giudice sportivo del Comitato regionale dell’Umbria della Figc che ha dovuro esaminare referti arbitrali particolarmente “caldi”.

Rompe il cartellino all'arbitro dopo l'espulsione, sei mesi di squalifica. Dal suo club altra stangata

Tra le sanzioni più dure, quella adottata nei confronti di un dirigente del Castello formazione che milita nel campionato di Prima categoria, che è stato squalificato fino al 31 agosto.

Rissa in campo, partita interrotta in Under 17: entrambe le squadre ko a tavolino

Ma l’episodio più curioso si è verificato ancora nel campionato di Prima categoria, dove un calciatore del Padule San Marco (capolista del campionato) è stato fermato per quattro turni dal giudice sportivo perché “espulso per doppia ammonizione - recita ancora il comunicato del Comitato regionale dell’Umbria della Figc -, mentre lasciava il terreno di gioco si abbassava i pantaloncini mostrando le terga al pubblico presente”. Per la cronaca, il match tra Calzolaro e Padule San Marco è terminato 1-1.

Calcio giovanile, Arno Laterina: dieci giornate di squalifica per frase razzista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.