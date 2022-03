Perugia, Alvini cerca il recupero di Dell'Orco e Ferrarini

La squadra torna ad allenarsi giovedì in vista di Crotone

Archiviato il tour de force di un 11 partite in 43 giorni, il campionato di Serie B si ferma nel week-end per gli impegni delle nazionali e il Perugia tornerà a lavorare a Pian di Massiano solo giovedì. Dopo il ko con il Como, lo staff tecnico di Alvini ha concesso 3 giorni di riposo ai grifoni per ricaricare le batterie. Alla ripresa il tecnico di Fucecchio cercherà anche di rigenerare mentalmente il gruppo dopo le delusioni dell’ultimo periodo perché i play off restano distanti solo tre punti e la marcia del Grifo ricomincerà in trasferta, terreno più congegnale ai biancorossi, con la gara di Crotone del 3 aprile (ore 15.30).

La sosta aiuta a recuperare i tanti acciaccati. Matos, Carretta e Zaccagno dovrebbero tornare gradualmente a disposizione, la speranza è che anche Ferrarini possa smaltire il guaio alla caviglia, così come Dell’Orco il risentimento muscolare. Improbabile rivedere Rosi.

