Sir-Lube 3-0, altra vittoria strepitosa di Perugia

Foto: Benda

I Block Devils chiudono la regular season con un successo di prestigio

20 marzo 2022 a

La Sir non fa sconti. E seppur già sicura del primo posto batte anche la lune nella serata dei festeggiamenti per il successo in Coppa Italia. Grbic non ha Anderson, gioca Plotnytskyi. La sfida è accesa fin dalle prime giocate. Alla fine ne viene fuori un 3-0 secco per Perugia che vince il primo set 25-21, fa suo il secondo 25-22 e chiude anche l'interminabile terzo per 31-29. Ora testa ai play offa scudetto e alla semifinale di Champions contro Trento.

La Sir non fa sconti e passa 3-1 anche a Monza

