Formula 1, Leclerc vince il gp del Bahrain. Uno-due Ferrari, Sainz è secondo. Disastro Red Bull, out Verstappen e Perez

Charles Leclerc vince il gran premio del Bahrain. Prima gara dominata dalla stagione di Formula 1 dominata dalla Ferrari, che porta sul podio anche Carlos Sainz, secondo. Terzo Hamilton, clamoroso disastro Red Bull: fuori sia Verstappen che Perez.

Il pilota olandese è stato costretto a fermarsi a due giri dalla fine quando era in lotta con Sainz per la seconda posizione. Il disastro della Red Bull è completato dallo stop anche per Sergio Perez, protagonista di un testa coda all'ultimo giro. Quarto posto per l'altra Mercedes di George Russell, davanti alla Haas del danese Kevin Magnussen. Ottimo anche il sesto posto dell'Alfa Romeo con Valtteri Bottas. Chiudono la top ten il francese Esteban Ocon settimo con la Alpine, il giapponese Tsunoda ottavo con l'AlphaTauri, Fernando Alonso nono con la Alpine e il cinese Zhou decimo con l'Alfa Romeo.

Ha solamente sfiorato i primi punti mondiali Mick Schumacher, undicesimo con la Haas. Leclerc è anche il primo leader nella classifica generale con 26 punti, frutto della vittoria e del giro veloce che completa il grande slam iniziato con la pole position di sabato. Prossimo appuntamento con il Mondiale di F1 il 27 marzo con il Gran Premio dell'Arabia Saudita.

