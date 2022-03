Perugia, ancora un passo falso al Curi: Ciciretti lancia il Como. Play off più lontani

20 marzo 2022 a

Ancora un passo falso casalingo per il Perugia. Il Grifo infatti dopo il pareggio contro la Spal, cade stavolta con il Como; 1-0 il punteggio in favore dei lariani. Decisivo il gol di Ciciretti al 23' del secondo tempo.

Poi i biancorossi hanno provato la reazione, ma senza creare particolari chance. Con questa sconfitta la squadra di Alvini vede complicarsi la corsa ai play off. Ora è a -3 dall'ottavo posto, occupato dall'Ascoli, battuta a Vicenza.

Sabato invece il Frosinone si era imposto sul Benevento andando a +5 dai biancorossi. Corsa quindi complicata ma ancora non chiusa per il Perugia. Al prossimo turno, tra due settimane, la trasferta a Crotone. Prima la sosta per la Nazionale, con il doppio (si spera) spareggio dell'Italia di Mancini per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

