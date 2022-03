Ternana, salvezza ipotecata: tris all'Alessandria con Celli, Mazzocchi e Martella

19 marzo 2022 a

Vittoria netta della Ternana, che batte 3-0 l'Alessandria e in pratica ipoteca la salvezza. Sono infatti 16 i punti di vantaggio dei rossoverdi proprio sui grigi piemontesi a sette giornate dalla fine.

Senza storia la sfida del Liberati. In apertura all'11' sblocca la situazione Celli, su assist (manco a dirlo) di Partipilo. La reazione dell'Alessandria c'è ma non produce particolari pericoli dalle parti di Iannarilli.

Nella ripresa le Fere mettono in ghiaccio la partita grazie a Mazzocchi al 34'. Poi nel recupero, al 46', Martella cala il tris. In classifica i rossoverdi balzano a quota 41, in una zona piuttosto tranquilla. Al prossimo turno, il 2 aprile dopo la sosta per le Nazionali, trasferta a Cittadella.

