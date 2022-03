Milano-Sanremo, sfida Van Aert-Pogacar: il percorso, l'altimetria, gli orari dei passaggi e la diretta tv

Nicola Uras 18 marzo 2022 a

Conto alla rovescia per l'edizione numero 113 della Milano-Sanremo - sabato 19 marzo 2022 - la Classicissima di primavera. Una corsa facile a guardare il profilo altimetrico, ma difficile da conquistare. Basta chiedere ai tanti che l'hanno sognata, corteggiata, sfiorata e mai vinta. Da Michele Bartoli a Peter Sagan, da Philippe Gilbert a Elia Viviani. Assenti molti dei vincitori recenti - Jasper Stuyven (2021), Julian Alaphilippe (2019) e Vincenzo Nibali (2018) - guai fisici hanno messo ko altri attesi protagonisti come Matteo Trentin, Sonny Colbrelli e Caleb Ewan. I favori dei pronostici sono però tutti per il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar (Uae), chiamato però ad attaccare da lontano, e il belga Wout Van Aert (Jumbo) che la Classicissima l'ha già vinta nel 2020 e ha più soluzioni per finalizzare. In prima fila ci sarà un altro Jumbo, lo sloveno Primoz Roglic, mentre vanno tenuti d'occhio due giovani di talento e già rodati per certe gare come il danese Mads Pedersen e il britannico Tom Pidcock. In caso di volata occhio al belga Jasper Philipsen e l'olandese Fabio Jakobsen. Torna in gara poi proprio nella Classicissima il fuoriclasse olandese Mathieu van der Poel. E gli italiani? Le speranza sono tutte su una stoccata di Filippo Ganna o sullo sprint di Elia Viviani.

Il percorso? Quello storico, che prevede 293 chilometri di corsa. Partenza da Milano - dal velodromo Vigorelli stavolta - e via ufficiale da via della Chiesa Rossa. Si arriverà nella riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada e il passo del Turchino per scendere su Genova Voltri. Da lì si procede verso ovest attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a Imperia e San Lorenzo al Mare dove dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) si affrontano le due salite clou: Cipressa (5.6 chilometri al 4.1%) e Poggio (3.7 km a meno del 4% di media ma con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Quindi la discesa, tecnica, capace di fare la differenza, con un susseguirsi di tornanti fino al ritorno sull'Aurelia per gli ultimi due chilometri che porteranno il gruppo dentro Sanremo (traguardo in via Roma).

Gli orari: alle 10.10 verrà dato il via ufficiale (raduno dalle 8.30 al velodromo Vigorelli), a Pavia i ciclisti sono attesi attorno alle 10.45, mentre a Voghera attorno alle 11.30. Per quanto riguarda i passaggi chiave, il passo del Turchino sarà attaccato fra le 13.30 e le 13.50, i tre Capi fra le 15.35 e le 16.30 mentre le salite della Cipressa e del Poggio sono attese rispettivamente fra le 16.22 e le 17. e tra le 16.43 e le 17.23. Infine, l'arrivo sul traguardo di via Roma dovrebbe avvenire fra le 16.49 e le 17.30. I range orari dipendono ovviamente dal'andatura tenuta dal gruppo nel corso della gara. La Milano-Sanremo sarà trasmessa in diretta tv integrale a partire dalle 9.30 su Eurosport 2 (canale 211 di Sky), diretta su Rai2 a partire dalle 14 (streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Dazn, SkyGo e Now Tv).

