Mondiali, non c'è Balotelli tra i 33 convocati di Mancini per i play off che valgono la qualificazione

In un momento complicato per il nostro calcio - nessuna squadra italiana ai quarti di Champions crisi finanziaria, una Serie A sempre meno attrattiva - la Nazionale giovedì 24 marzo si gioca il primo round dei play off per strappare la qualificazione al Mondiale di dicembre in Qatar, Il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 33 calciatori che avranno il compito di evitare una seconda Caporetto azzurra dopo la mancata qualificazione alla rassegna iridata del 2018. La vittoria dell'Europeo, appena la scorsa estate, sembra lontanissima. Per battere Macedonia e poi la vincente tra Portogallo e Turchia, il Mancio ha chiamato Joao Pedro e Luiz Felipe, lasciando a casa Balotelli dopo l'improvvisa chiamata la recente stage. Evidentemente si fida di Immobile, che in azzurro ha accusato qualche blackout, e di Belotti che ha attraversato un periodo poco fortunato e che sembra in ripresa, ma anche di Zaccagni, Scamacca, Raspadori, Zaniolo e dell’eterno Insigne. Per il resto nessuna sorpresa anche perché la Serie A non ha dato, sin qui, indicazioni esaltanti. Nella lista anche Locatelli che si unirà al gruppo appena avrà smaltito il Covid.

L’elenco dei convocati. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

