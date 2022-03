MotoGp, dove vedere la gara d'Indonesia: Sky o Tv8? Gli orari di gara, qualifiche e prove libere

18 marzo 2022 a

Secondo appuntamento stagionale con la MotoGp, che dopo il gran premio d'esordio in Qatar fa tappa in Indonesia. La gara si correrà domenica alle prime ore del mattino italiano: a Mandalika, infatti, le lancette sono spostate sei ore in avanti rispetto all'Italia, con gli appassionati che il 20 marzo dovranno mettere la sveglia per essere pronti alle ore 8 del mattino. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky, oltre che sulle piattaforme streaming Sky Go e Now. Tv8 trasmetterà il gran premio in differita alle ore 15,15.

Per quanto riguarda le prove libere e le qualifiche, questa mattina - venerdì 18 marzo - il più veloce in pista nella seconda sessione di libere è stato il campione del mondo Fabio Quartararo, davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli. Dopo di lui, tra gli italiani il migliore è sempre Bastianini con la Ducati del Team Gresini, al quinto posto (a +0.313 da Quartararo). Male gli altri: undicesimo Dovizioso, quattordicesimo Di Giannantonio, quindicesimo Bezzecchi, addirittura ventunesimo Bagnaia, Marini ventiquattresimo.

Appuntamento ora alle 03,50 di domani, sabato 19 marzo, per la terza sessione di libere. La quarta avrà inizio alle 07,25, le qualifiche alle 08,05. Gara, come detto, domenica alle ore 08: Bastianiani si confermerà leader? Bagnaia si riprenderà dopo lo "zero" della prima gara?

